15:11:17 Cari amici , ad agosto continua la nostra rubrica di confronto sui temi locali attuali.

L'altro ieri sera la doccia fredda è arrivata. Anche il TAR del Lazio ha rigettato la sospensiva, annullamento, decretando l esclusione della Casertana dal campionato di serie C.

Abbiamo sperato più per fede calcistica fino alla fine, che per effettive motivazioni giuridiche. Adesso?

Bella domanda....Ipotesi tante, certezze ben poche. Soluzioni ventilate assai, interlocutori e cordate a frotte, salvatori della patria in abbondanza.... sarà che siamo in clima pre-elettorale, ma di eroi tifosi , folgorati sulla via del Pinto, in numero smisurato, in realtà ben pochi. Beh, per essere sempre noioso, ripetitivo, lo sport è emblema di una città decade, senza bussola, dignità e senso reale di comunità.

Io non esprimo giudizi o polemizzo, sarebbe quasi surreale farlo, a queste condizioni, ma di certo non sto in silenzio. Tanti conoscono le realtà del calcio spagnolo, tedesco, etc, in cui la partecipazione dei tifosi è tutt uno nelle società sportive, ensemble si determina, nel rispetto di ruoli e prerogative, la vita sociale della squadra del cuore.

Leggete di Cottarelli per l'Inter, non è fantascienza ..... Immagino le vostre reazioni, Umberto è estate, il sole picchia vero...?

Si , ma io uso un bel cappello stile pescato, e mi riparo bene, tranquilli....

Ho letto che il nostro attuale Sindaco, stia valutando il percorso della manifestazione di interesse, tra le altre, per dare nuova vita ai colori rossoblù.

Beh, da tifosi rossoblù, noi sicuramente, altri non pervenuto, avremmo piacere a dare questa volta un contributo fattivo di idee e proposte, e se possibile, plausibile, anche di competenze, impegno, partecipazione e condivisione, per dare finalmente una svolta e nuovo input alla rinascita rossoblù. Lo so, non mi illudo, la piazza casertana soffre, e da troppo tempo, di virus incurabili, quali ignavia, silenzio colpevole, pressappochismo, figli di troppi anni di giullari e servi sciocchi.

Ma da inguaribile utopico sognatore, credo ancora nello scatto di orgoglio, testa alta, in sintesi, la famosa casertanità, per noi mai sopita, nessun banale campanilismo, sempre amore per la propria terra. Casertani stupitemi per una volta, non facciamo decidere ad altri il nostro futuro , iniziamo dal calcio, almeno come input iniziale, auspicando a sistema, anche in tutti gli aspetti della vita quotidiana cittadina..... Riflettete, Caserta è la nostra città,.....che bel coro davvero era ....

Umberto Marzuillo