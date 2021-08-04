mucherino
piscitelli
FIAS_CASERTA
piccerillo
BCC mi curo
villano
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

17:17:45 MARCIANISE. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione sul fronte della tutela dell’Ambiente e della Vivibilità. Nel consiglio comunale tenutosi questa mattina, sono stati approvati una serie di provvedimenti che rientrano nell’ambizioso progetto di dotare il territorio di un Piano urbano della mobilità integrata e sostenibile, un intervento necessario quanto strategico per determinare il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Con il voto favorevole di oggi entra nella fase esecutiva il piano sperimentale per l’utilizzo di mezzi alternativi al trasporto pubblico e ai veicoli privati, in particolare per i piccoli spostamenti nel centro urbano. Cento monopattini elettrici saranno collocati in 20 postazioni di sosta per rendere il servizio fruibile a tutti, attraverso un’App scaricabile e di facile utilizzo.

L’accordo tra l’azienda fornitrice e l’Ente non ha alcun costo per il Comune. I cittadini potranno acquistare un abbonamento mensile o scegliere di corrispondere la tariffa base prevista in tutte le città dove già esiste questa possibilità.

Approvata anche la delibera che prevede, grazie a  un protocollo d’intesa con la società Enel X Mobility, l’installazione di 4 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e di una stazione ad alta potenza con due colonnine, la prima montata in Campania dalla società, posizionate in cinque diverse aree per coprire tutta la città.

Novità importanti anche per la Zona a traffico limitato nel centro storico. Con il via libera in consiglio comunale del nuovo regolamento, l’accesso e l’uscita dai cinque varchi già esistenti saranno videosorvegliati e regolati attraverso appositi impianti semaforici connessi a un sistema gestionale e di controllo centrale.

Le strade comunali in cui sarà vietata la sosta e il transito saranno: via Duomo, via Lucarelli, via Santoro, via Mundo, via Marchesiello, via Dante, via S. Maria Delle Grazie, via Ariosto, via Boccaccio, via S. Andrea, via Parini, via Giusti, via Falcone. La Ztl sarà attiva nei giorni festivi dalle 11 alle 13 e dalle 20 alle 24, mentre dal venerdì alla domenica unicamente dalla 20 alle ore 24.

L’assise cittadina ha inoltre deliberato a favore dell’istituzione di un luogo della memoria per le vittime del Covid, come segno di vicinanza alle famiglie delle persone scomparse improvvisamente, e per la costituzione di uno sportello con un Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, uno strumento di assistenza e mediazione per quanti, in particolare in un momento delicato come quello segnato dall’emergenza pandemica, hanno contratto debiti e si trovano in forte difficoltà.   

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:74 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:306 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:290 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next