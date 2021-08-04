17:06:03 CASERTA. Non si ferma il Covid in provincia. Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 87 casi seguito da Teano con 41 casi.
Ecco tutti i casi comuni per comuni:
35 i casi a Castel Volturno,,
33 i casi a Aversa,
25 i casi a Marcianise,
23 i casi a Orta di Atella,
17 i casi a Trentola Ducenta,
16 i casi a San Cipriano d’Aversa, Santa Maria Capua Vetere,
15 i casi a Maddaloni, San Marcellino,
13 i casi a Casal di Principe,
11 i casi a Mondragone, Ruviano, Sant’Arpino, Villa di Briano,
10 i casi a Sessa Aurunca,
9 i casi a Frignano, San Nicola la Strada,
8 i casi a Teverola,
7 i casi a Baia e Latina, Cancello ed Arnone, Portico di Caserta,
6 i casi a Curti, Recale, San Prisco,
5 i casi a Carinola, Casagiove, Casapulla, Gricignano d’Aversa, Macerata Campania, Parete, Piedimonte Matese, Pietramelara, San Marco Evangelista, Villa Literno,
4 i casi a Capua, Casapesenna, Cellole, Pietravairano, San Felice a Cancello,
3 i casi a Bellona, Casaluce, San Tammaro, Succivo, Vairano Patenora,
2 i casi a Alvignano, Castel Morrone, Cesa, Francolise, Grazzanise, Letino, Lusciano, Roccaromana, San Prisco, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni,
1 caso a Calvi Risorta, Capodrise, Carinaro, Castel Campagnano, Dragoni, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Rocca D’Evrando, Rocchetta e Croce, Valle Agricola, Vitulazio.
Mariano Calazzo