17:06:03 CASERTA. Non si ferma il Covid in provincia. Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 87 casi seguito da Teano con 41 casi. 

Ecco tutti i casi comuni per comuni:

35 i casi a Castel Volturno,,

33 i casi a Aversa,

25 i casi a Marcianise,

23 i casi a Orta di Atella,

17 i casi a Trentola Ducenta,

16 i casi a San Cipriano d’Aversa, Santa Maria Capua Vetere,

15 i casi a Maddaloni, San Marcellino,

13 i casi a Casal di Principe,

11 i casi a Mondragone, Ruviano, Sant’Arpino, Villa di Briano,

10 i casi a Sessa Aurunca,

9 i casi a Frignano, San Nicola la Strada,

8 i casi a Teverola,

7 i casi a Baia e Latina, Cancello ed Arnone, Portico di Caserta,

6 i casi a Curti, Recale, San Prisco,

5 i casi a Carinola, Casagiove, Casapulla, Gricignano d’Aversa, Macerata Campania, Parete, Piedimonte Matese, Pietramelara, San Marco Evangelista, Villa Literno,

4 i casi a Capua, Casapesenna, Cellole, Pietravairano, San Felice a Cancello,

3 i casi a Bellona, Casaluce, San Tammaro, Succivo, Vairano Patenora,  

2 i casi a Alvignano, Castel Morrone, Cesa, Francolise, Grazzanise, Letino, Lusciano, Roccaromana, San Prisco, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni,  

1 caso a Calvi Risorta, Capodrise, Carinaro, Castel Campagnano, Dragoni, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Rocca D’Evrando, Rocchetta e Croce, Valle Agricola, Vitulazio.

Mariano Calazzo

 

