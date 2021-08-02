13:01:10 CASERTA. Non si ferma il Coronavirus in provincia di Caserta e anche oggi si contano nuovi casi. Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 89 casi seguito da Teano con 42 casi.
Ecco l'elenco completo delle città:
33 i casi a Aversa, Castel Volturno,
25 i casi a Orta di Atella,
22 i casi a Marcianise,
18 i casi a Maddaloni,
17 i casi a Trentola Ducenta,
16 i casi a San Cipriano d’Aversa, Santa Maria Capua Vetere,
14 i casi a Casal di Principe, San Marcellino,
13 i casi a San Nicola la Strada,
12 i casi a Sant’Arpino,
9 i casi a Sessa Aurunca, Villa di Briano,
8 i casi a Cancello ed Arnone, Casapesenna, Frignano, Mondragone, San Felice a Cancello, Teverola,
7 i casi a Baia e Latina, Curti, Ruviano,
6 i casi a Casagiove, Gricignano d’Aversa, Portico di Caserta, Recale, San Prisco,
5 i casi a Casapulla, Grazzanise, Pietramelara, San Marco Evangelista, Villa Literno,
4 i casi a Macerata Campania, Parete, Pietravairano,
3 i casi a Bellona, Casaluce, Cellole, Lusciano, San Tammaro, Succivo, Vairano Patenora,
2 i casi a Alvignano, Arienzo, Capua, Castel Morrone, Cesa, Francolise, Letino, Roccaromana, Valle di Maddaloni,
1 caso a Calvi Risorta, Capodrise, Carinaro, Carinola, Castel Campagnano, Dragoni, Galluccio, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pignataro Maggiore, Rocca D’Evrando, Rocchetta e Croce, Santa Maria a Vico, Valle Agricola, Vitulazio.