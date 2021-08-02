mucherino
piccerillo
FIAS_CASERTA
villano
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

13:01:10 CASERTA. Non si ferma il Coronavirus in provincia di Caserta e anche oggi si contano nuovi casi. Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 89 casi seguito da Teano con 42 casi. 

Ecco l'elenco completo delle città: 

33 i casi a Aversa, Castel Volturno,

25 i casi a Orta di Atella,

22 i casi a Marcianise,

18 i casi a Maddaloni,

17 i casi a Trentola Ducenta,

16 i casi a San Cipriano d’Aversa, Santa Maria Capua Vetere,

14 i casi a Casal di Principe, San Marcellino,

13 i casi a San Nicola la Strada,

12 i casi a Sant’Arpino,

9 i casi a Sessa Aurunca, Villa di Briano,

8 i casi a Cancello ed Arnone, Casapesenna, Frignano, Mondragone, San Felice a Cancello, Teverola,

7 i casi a Baia e Latina, Curti, Ruviano,

6 i casi a Casagiove, Gricignano d’Aversa, Portico di Caserta, Recale, San Prisco,

5 i casi a Casapulla, Grazzanise, Pietramelara, San Marco Evangelista, Villa Literno,

4 i casi a Macerata Campania, Parete, Pietravairano,

3 i casi a Bellona, Casaluce, Cellole, Lusciano, San Tammaro, Succivo, Vairano Patenora,  

2 i casi a Alvignano, Arienzo, Capua, Castel Morrone, Cesa, Francolise, Letino, Roccaromana, Valle di Maddaloni,  

1 caso a Calvi Risorta, Capodrise, Carinaro, Carinola, Castel Campagnano, Dragoni, Galluccio, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pignataro Maggiore, Rocca D’Evrando, Rocchetta e Croce, Santa Maria a Vico, Valle Agricola, Vitulazio.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:276 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:253 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:311 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next