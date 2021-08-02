mucherino
12:57:05 BENEVENTO. L'Organizzazione di “Benevento Città Spettacolo” informa il gentile pubblico che a partire dalle ore 17:00 di martedì 3 agosto 2021, sarà attiva la prevendita per gli eventi ad ingresso con biglietto della 42^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo – Renascenda” che si terrà dal 24 al 30 agosto 2021.

I tagliandi saranno disponibili presso “All Net Service” in via Lungocalore M. di Svevia, 21-25, a Benevento – Tel: 082442711

Dal lunedì venerdì: 10:00 – 13:00 e 17:00 – 19:00

Il sabato: 10:00 - 13:00

I biglietti saranno disponibili anche online tramite il circuito I-Ticket: https://www.i-ticket.it/biglietteria-benevento-citta-spettacolo

Si precisa che, in ottemperanza all'attuale protocollo dei pubblici eventi di prevenzione del contagio da Covid-19, i titoli di ingresso saranno nominativi ed incedibili. Gli ingressi saranno regolamentati secondo le normative vigenti per gli eventi al pubblico con obbligo di una Certificazione Verde Covid-19.

Per ulteriori informazioni: http://www.cittaspettacolo.it/2020/2021/07/28/green-pass-tutte-le-info-per-accedere-agli-eventi-di-citta-spettacolo/

Eventi e Tariffe:

evento

luogo

data

orario

prezzo compreso prevendita

Mahmood Ghettolimpo tour

Piazza Risorgimento

24-ago-21

22:30

settore A € 30,00   settore B € 23,00 

Terroni edizione Renascenda

Hortus Conclusus

24-ago-21

20:30

posto unico € 6,00

Il Noce di Benevento

Teatro Romano

25-ago-21

21:00

posto unico € 6,00

Ancora un attimo

Giardini Teatro De Simone

25-ago-21

21:30

posto unico € 6,00

La Lezione

Hortus Conclusus

25-ago-21

20:30

posto unico € 6,00

Terra

Teatro Romano

26-ago-21

21:00

posto unico € 6,00

L'ammore non è ammore

Hortus Conclusus

26-ago-21

20:30

posto unico € 6,00

Georges Méliès, la luce e l'illusione

Hortus Conclusus

27-ago-21

20:30

posto unico € 6,00

Levante                             Dall'alba al Tramonto

Piazza Risorgimento

27-ago-21

22:30

settore A € 25,00   settore B € 20,00 

Io Resto a Casa

Giardini Teatro De Simone

28-ago-21

21:30

posto unico € 6,00

Massimo Ranieri                    Sogno e Son desto

Piazza Risorgimento

28-ago-21

22:00

settore A € 35,00   settore B € 28,00 

settore C € 18,00 

Maloviento Tre storie vere e false dalla città delle streghe)

Hortus Conclusus

29-ago-21

20:30

posto unico € 6,00

Matteotti

Hortus Conclusus

30-ago-21

20:30

posto unico € 6,00

Gianna Nannini Piano Forte e Gianna Nannini- la differenza

Piazza Risorgimento

30-ago-21

22:30

settore A € 35,00   settore B € 28,00

*Tutti i prezzi riportati includono i diritti di prevendita

