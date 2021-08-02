12:57:05 BENEVENTO. L'Organizzazione di “Benevento Città Spettacolo” informa il gentile pubblico che a partire dalle ore 17:00 di martedì 3 agosto 2021, sarà attiva la prevendita per gli eventi ad ingresso con biglietto della 42^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo – Renascenda” che si terrà dal 24 al 30 agosto 2021.
I tagliandi saranno disponibili presso “All Net Service” in via Lungocalore M. di Svevia, 21-25, a Benevento – Tel: 082442711
Dal lunedì venerdì: 10:00 – 13:00 e 17:00 – 19:00
Il sabato: 10:00 - 13:00
I biglietti saranno disponibili anche online tramite il circuito I-Ticket: https://www.i-ticket.it/biglietteria-benevento-citta-spettacolo
Si precisa che, in ottemperanza all'attuale protocollo dei pubblici eventi di prevenzione del contagio da Covid-19, i titoli di ingresso saranno nominativi ed incedibili. Gli ingressi saranno regolamentati secondo le normative vigenti per gli eventi al pubblico con obbligo di una Certificazione Verde Covid-19.
Per ulteriori informazioni: http://www.cittaspettacolo.it/2020/2021/07/28/green-pass-tutte-le-info-per-accedere-agli-eventi-di-citta-spettacolo/
Eventi e Tariffe:
|
evento
|
luogo
|
data
|
orario
|
prezzo compreso prevendita
|
Mahmood Ghettolimpo tour
|
Piazza Risorgimento
|
24-ago-21
|
22:30
|
settore A € 30,00 settore B € 23,00
|
Terroni edizione Renascenda
|
Hortus Conclusus
|
24-ago-21
|
20:30
|
posto unico € 6,00
|
Il Noce di Benevento
|
Teatro Romano
|
25-ago-21
|
21:00
|
posto unico € 6,00
|
Ancora un attimo
|
Giardini Teatro De Simone
|
25-ago-21
|
21:30
|
posto unico € 6,00
|
La Lezione
|
Hortus Conclusus
|
25-ago-21
|
20:30
|
posto unico € 6,00
|
Terra
|
Teatro Romano
|
26-ago-21
|
21:00
|
posto unico € 6,00
|
L'ammore non è ammore
|
Hortus Conclusus
|
26-ago-21
|
20:30
|
posto unico € 6,00
|
Georges Méliès, la luce e l'illusione
|
Hortus Conclusus
|
27-ago-21
|
20:30
|
posto unico € 6,00
|
Levante Dall'alba al Tramonto
|
Piazza Risorgimento
|
27-ago-21
|
22:30
|
settore A € 25,00 settore B € 20,00
|
Io Resto a Casa
|
Giardini Teatro De Simone
|
28-ago-21
|
21:30
|
posto unico € 6,00
|
Massimo Ranieri Sogno e Son desto
|
Piazza Risorgimento
|
28-ago-21
|
22:00
|
settore A € 35,00 settore B € 28,00
settore C € 18,00
|
Maloviento Tre storie vere e false dalla città delle streghe)
|
Hortus Conclusus
|
29-ago-21
|
20:30
|
posto unico € 6,00
|
Matteotti
|
Hortus Conclusus
|
30-ago-21
|
20:30
|
posto unico € 6,00
|
Gianna Nannini Piano Forte e Gianna Nannini- la differenza
|
Piazza Risorgimento
|
30-ago-21
|
22:30
|
settore A € 35,00 settore B € 28,00
*Tutti i prezzi riportati includono i diritti di prevendita