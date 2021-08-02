mucherino
12:54:47 CASERTA. Dal 3 Agosto e fino a diverso avviso sia per i richiami che per prime dosi è possibile recarsi per i sottolencati Centri vaccinali per effettuare la vaccinazione muniti di Tessera Sanitaria e senza prenotazione:

- Centro Commerciale Campania dalle ore 9:00 alle ore 17:45 ( e non più fino alle 21:30);

- Centro Vaccinale S Andrea del Pizzone-Francolise dalle ore 18:00 fino alle ore 22.30;

- Centro Vaccinale PO Aversa tutte le mattine dalle ore 8:00 alle ore 13:00;

- Centro Vaccinale PO Piedimonte tutte le mattine dalle ore 8:00 alle ore 14:00;

- Centro Vaccinale PO Sessa Aurunca tutte le mattine dalle ore 8:00 alle ore 14:00;

- Centro Vaccinale PO Marcianise tutte le mattine dalle ore 7:00 alle ore 13:00 dal 16 Agosto 2021;

- Centro Vaccinale Caserma Magrone Maddaloni tutte le mattine dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal 16 Agosto 2021;

- Drive-IN Teano c/o Collina Sant'Antonio dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

