18:12:17 “La Conferenza-stato città ha approvato il riparto del fondo di 660 milioni di euro stanziato dal dl Sostegni-bis per fare fronte alle esigenze di ripiano dei disavanzi per i Comuni, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021”.

Lo dichiara Giuseppe Buompane, deputato del m5s e già vicepresidente della commissione Bilancio. “Avevo presentato un Ordine del Giorno approvato dal Governo per affrontare questa delicata situazione: siamo soddisfatti per il grande risultato raggiunto e per aver scongiurato gravi disservizi per i cittadini - aggiunge il deputato -.

“In sede di conversione del Sostegni-bis, la dotazione del fondo è stata incrementata di 160 milioni di euro rispetto ai 500 milioni originariamente previsti, ed è stata concessa la possibilità di riassorbire il maggior disavanzo dovuto alla corretta costituzione del Fondo anticipazioni liquidità (FAL) in un arco temporale di 10 anni anziché nei tre anni previsti dalle tempistiche ordinarie.

Nel riparto oltre 83 milioni di euro per 22 comuni della provincia di Caserta. Continueremo a monitorare la sostenibilità effettiva nel medio-lungo periodo”. Conclude l’On. Giuseppe Buompane.

 

 

 

 

Territorio Provincia

 

 

Territorio Comune

 

 

 

Popolazione

 

Riparto Fondo di 660 milioni con decimali

CASERTA

ARIENZO

5347

1.225.744,69

CASERTA

AVERSA

51305

1.193.387,26

CASERTA

DRAGONI

2070

736.524,92

CASERTA

ORTA DI ATELLA

27544

682.624,16

CASERTA

PRATELLA

1483

542.172,17

CASERTA

VALLE DI MADDALONI

2689

532.021,07

CASERTA

RECALE

7731

485.387,64

CASERTA

CASAPULLA

8469

472.540,92

CASERTA

SAN MARCELLINO

14323

400.251,55

CASERTA

CAPODRISE

10164

386.181,50

CASERTA

MACERATA CAMPANIA

10171

283.385,16

CASERTA

CASAPESENNA

6886

260.794,15

CASERTA

CASTELLO DEL MATESE

1422

197.397,33

CASERTA

RAVISCANINA

1259

176.925,11

CASERTA

BELLONA

6040

161.545,19

CASERTA

CASTEL CAMPAGNANO

1501

111.377,55

CASERTA

PONTELATONE

1612

104.571,74

CASERTA

AILANO

1318

53.878,25

CASERTA

TORA E PICCILLI

832

51.794,02

CASERTA

LIBERI

1099

46.351,13

CASERTA

CAMIGLIANO

1991

29.305,75

CASERTA

ROCCAROMANA

824

22.119,29

 

83.544.497,95

