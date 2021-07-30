17:56:13 CASERTA. La pandemia, la dad e il rallentamento generale delle attività determinato dal Covid, non hanno influito sull’offerta formativa del liceo Manzoni.

Anche nell’anno che si è appena chiuso l’istituto guidato dalla dirigente scolastica Adele Vairo è riuscito a sottoscrivere partnership con istituzioni, università oltre che con professionisti e aziende del territorio di rilevanza regionale e nazionale che hanno arricchito la proposta didattica e che hanno aperto le porte a nuovi mondi agli studenti in previsione delle loro scelte universitarie e del loro inserimento nel mondo del lavoro.

L’istituto ha promosso progetti di alternanza scuola-lavoro interessantissimi che hanno saputo catturare gli alunni che vi hanno partecipato.

Grazie all’impegno della coordinatrice dei percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto) Gilberta Materazzo cha operato in sinergia con la dirigente Vairo e con tutto lo staff del Manzoni agli studenti sono state aperte le porte di mondi importantissimi in previsione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Il gotha della comunicazione, dello sport, delle istituzioni, delle imprese, del marketing hanno permesso ai ragazzi di arricchire il loro bagaglio di conoscenze con nozioni specifiche utilissime quando si andranno a confrontare con il mondo del lavoro.

Protocolli d’intesa e patti di collaborazione sono stati sottoscritti tra gli altri con Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento Jean Monnet, Juvecaserta Accademy, Handy fai da te, P. Graus editore, Fondo Ambiente Italiano, Sawadi' Viaggi, Cesaf, Quattrostrade srl, Radio Prima rete, ASD Real sito San Leucio, ASD Basket femminile, Arcadia, Accademia musicale città di Caserta.

«Grazie all’ausilio di professionisti leader nel loro settore, siamo riusciti a far confrontare i nostri studenti con il mondo del lavoro. Abbiamo permesso loro di saggiare la loro predisposizione alle varie attività, di confrontarsi con le difficoltà e con le soluzioni che devono essere trovate – ha sottolineato la professoressa Materazzo – abbiamo vissuto momenti di confronto intensi tra esperti e ragazzi. I lavori conclusivi dei vari percorsi dimostrano quanto gli studenti si siano calati nel ruolo e abbiano recepito i messaggi che esperti e scuola hanno trasmesso».

Diversi percorsi, a scelta, su: linguaggio e comunicazione (scritta, orale e digitale, con attenzione al linguaggio giornalistico, anche radiofonico); L’Arte e il territorio con FAi Apprendisti ciceroni; Gestire eventi (simulazione di organizzazione eventi di moda-turismo-musica); Fotografare per imparare e documentare.

Non sono mancati percorsi di sport: BASKET, con riguardo alle professioni legate a questo sport e al giornalismo sportivo (carta stampata, radio e telecronaca) e CALCIO.

Centrale è stato anche il tema dell’Imprenditorialità con la creazione di start up e la simulazione dell’attività aziendale.

A coordinare l’area comunicazione è stata la professoressa Rita Adanti.