20:42:32 SANTA MARIA A VICO. Prosegue senza sosta l’intensa attività dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Pirozzi, con le numerose opere pubbliche che continuano a caratterizzare l’operato della compagine amministrativa.

Questa mattina, il Sindaco Andrea Pirozzi, insieme alla sua amministrazione, ha ufficializzato l’apertura di un nuovo cantiere con l’avvio dei lavori per la realizzazione di un parcheggio al servizio dell’abitato della Borgata Maielli, ormai noto come Borgo degli Innamorati.

Un’opera strategica che avrà come obiettivo non solo quello di ridurre il rischio idrogeologico ma anche di offrire alla comunità una maggiore vivibilità garantendo una migliore accessibilità anche ai visitatori.

Il parcheggio si inserisce in un progetto più ampio che prevede la realizzazione di altre importanti opere in grado di riqualificare l’intera area. “Il nostro - ha commentato il Sindaco Pirozzi - è un impegno concreto che stiamo portando avanti con grande determinazione perché non possiamo immaginare un futuro migliore della nostra città senza tener conto delle frazioni che rappresentano per noi la priorità e che già per conformazione vivono un disagio rispetto alle aree centrali. È quindi necessario investire nella riqualificazione per creare le migliori condizioni di vivibilità.”

Nell’occasione è stato presentato anche ai presenti il progetto della “Super Panoramica”, un’opera già finanziata e che andrà ad accrescere la vivibilità delle borgate e rispetto alla quale è già stato acquisito parere favorevole dall’Autorità di Bacino della Regione Campania.

“Stiamo continuando a progettare il miglior paese possibile per il futuro di tutti noi” - ha concluso il Sindaco Pirozzi.