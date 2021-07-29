20:33:44 MARCIANISE. Grande partecipazione in Piazza Umberto I per la cerimonia di consegna di un veicolo per il trasporto dedicato alle persone diversamente abili.

A mettere a disposizione il pulmino l’azienda ‘Progetti del Cuore’, rappresentata in Campania da Marianeve Scognamiglio, che ha consegnato le chiavi al presidente dell’associazione di volontariato ‘Marcianise Soccorso’, Vincenzo Ascione, che si occuperà, invece, con i suoi volontari di offrire sostegno negli spostamenti alle persone affette da difficoltà motorie.

La collaborazione tra le due realtà è stata possibile grazie al patrocinio del Comune di Marcianise e ai diversi sponsor intervenuti a sostegno dell’iniziativa e premiati nel corso della manifestazione. Il taglio del nastro è avvenuto con la benedizione di don Raffaele D’Agosto.

“Questa iniziativa – ha affermato l’assessore alle Politiche Sociali, Sara Mezzacapo – conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Velardi nei confronti delle persone che vivono in condizioni di disagio. Il ruolo del volontariato nelle comunità locali è prezioso e va incentivato e supportato in ogni modo. Lo sforzo compiuto dagli sponsor è significativo di quanto sia determinante il contributo di tutti per riuscire a compiere gesti di grande solidarietà. Con questo pulmino sul territorio di Marcianise si rafforza un servizio importantissimo. Fare rete è fondamentale e insieme lo stiamo dimostrando”.