Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

20:33:44 MARCIANISE. Grande partecipazione in Piazza Umberto I per la cerimonia di consegna di un veicolo per il trasporto dedicato alle persone diversamente abili.

A mettere a disposizione il pulmino l’azienda ‘Progetti del Cuore’, rappresentata in Campania da Marianeve Scognamiglio, che ha consegnato le chiavi al presidente dell’associazione di volontariato ‘Marcianise Soccorso’, Vincenzo Ascione, che si occuperà, invece, con i suoi volontari di offrire sostegno negli spostamenti alle persone affette da difficoltà motorie.

La collaborazione tra le due realtà è stata possibile grazie al patrocinio del Comune di Marcianise e ai diversi sponsor intervenuti a sostegno dell’iniziativa e premiati nel corso della manifestazione. Il taglio del nastro è avvenuto con la benedizione di don Raffaele D’Agosto.

“Questa iniziativa – ha affermato l’assessore alle Politiche Sociali, Sara Mezzacapo – conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Velardi nei confronti delle persone che vivono in condizioni di disagio. Il ruolo del volontariato nelle comunità locali è prezioso e va incentivato e supportato in ogni modo. Lo sforzo compiuto dagli sponsor è significativo di quanto sia determinante il contributo di tutti per riuscire a compiere gesti di grande solidarietà. Con questo pulmino sul territorio di Marcianise si rafforza un servizio importantissimo. Fare rete è fondamentale e insieme lo stiamo dimostrando”.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:106 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:267 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:666 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next