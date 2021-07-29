08:52:58 Quarantacinque nuovi positivi, trentotto guariti e un incremento di sette casi rispetto a ieri: è questa la fotografia che esce fuori dal report dell’Asl sull’emergenza Coronavirus che fa registrare complessivamente 531 contagiati.

Il rapporto tra tamponi e positivi è del 3,74%.

Sul piano vaccini sono 590178 le persone che si sono sottoposte alla prima dose mentre è salito a 511790 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 99 casi seguito da Teano con 42 casi

30 i casi a Aversa,

27 i casi a Castel Volturno,

21 i casi a Marcianise, Orta di Atella,

19 i casi a San Nicola la Strada,

16 i casi a Maddaloni,

15 i casi a Teverola,

14 i casi a Trentola Ducenta,

13 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

12 i casi a Casal di Principe,

11 i casi a Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Sant’Arpino,

10 i casi a Frignano,

9 i casi a San Felice a Cancello,

8 i casi a Casagiove, Portico di Caserta, Villa di Briano,

7 i casi a Baia e Latina, Gricignano d’Aversa, Ruviano,

6 i casi a Cancello ed Arnone, Curti, Grazzanise, Macerata Campania, Recale,

4 i casi a Casapulla, Parete, San Marcellino, San Prisco, Villa Literno,

3 i casi a Arienzo, Capua, Cesa, Lusciano, Mignano Monte Lungo, Mondragone, San Marco Evangelista, Succivo,

2 i casi a Bellona, Capodrise, Carinaro, Castel Morrone, Francolise, Rocca Romana, San Tammaro, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni,

1 caso a Caiazzo, Calvi Risorta, Carinola, Casaluce, Castel Campagnano, Cellole, Dragoni, Galluccio, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Presenzano, Rocchetta e Croce, Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, Vitulazio.