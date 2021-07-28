Banner-MutuaBccSpettacolo
15:07:26 Nella giornata di ieri, 27 luglio 2021, personale dipendente del Commissariato della Polizia di Stato di Marcianise ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di C.P. di anni 40, gravemente indiziato dei delitti di stalking e lesioni aggravate.

Le indagini, dirette da questa Procura, sono originate dalla denuncia di un familiare dell'indagato, minacciato di morte, a causa di annosi contenziosi ereditari.

Le investigazioni, operate mediante l'assunzione di testimoni, sopralluoghi ed analisi dei dispositivi di comunicazione, hanno consentito di accertare la dinamica persecutoria, ricostruire puntualmente i fatti e prevenire possibili future ulteriori minacce e violenze.

A seguito delle indagini ed approfondimenti operati, questa Procura ha tempestivamente richiesto l'applicazione della misura custodiale, conseguentemente emessa dal Gip ed eseguita in data di ieri.

L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

