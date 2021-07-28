Banner-MutuaBccSpettacolo
14:18:40 "La politica, quella che vuol davvero essere servizio ai cittadini, alla fine fa sintesi e soprattutto squadra per amore dei territori e per presentare ai cittadini un programma credibile, di vero sviluppo e di crescita.

La città di Benevento, come tutti i Comuni al voto d'Italia, hanno bisogno di un centrodestra unito, espressione di partiti, ma anche della società civile, dall'imprenditoria, all'associazionismo, al mondo delle professioni, per cambiare davvero il senso di marcia e per impiegare al meglio i fondi europei".

Lo dichiara il Segretario regionale della Lega, on. Valentino Grant, intervenendo sulle prossime elezioni comunali a Benevento.

"Invito gli amici di Fdi e di Fi - aggiunge Grant - a incontrarci per confrontarci, per proporre una programmazione di lungo periodo della città di Benevento. Ce lo chiedono i cittadini, che si identificano nel nostro schieramento politico, che unito ha sempre vinto e soprattutto dimostrato quanto bene apporta dove governa unito".

"Sono certo che il mio invito sarà accolto dai miei colleghi, perchè so benissimo, che loro come noi della Lega, hanno a cuore il futuro dei beneventani", conclude il segretario regionale. 

 

