13:50:26 Diciotto guariti e diciotto nuovi positivi: resta stabile a 524 il numero dei contagiati in provincia di Caserta.

Lo riferisce il report dell’Asl nel quale, fortunatamente, non si segnalano anche oggi decessi.

Sul fronte vaccini sono 588777 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre salgono a 510574 quelle che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 101 casi seguito da Teano con 42 casi

29 i casi a Aversa,

24 i casi a Castel Volturno,

20 i casi a Marcianise, San Nicola la Strada,

18 i contagiati a Orta di Atella,

16 i casi a Teverola,

15 i casi a Maddaloni,

14 i casi a Trentola Ducenta,

13 i casi a Casal di Principe, Sant’Arpino,

12 i casi a San Cipriano d’Aversa,

11 i casi a Casapesenna,

10 i casi a Frignano, San Felice a Cancello, Santa Maria Capua Vetere,

9 i casi a Casagiove,

8 i casi a Portico di Caserta,

7 i casi a Curti,

6 i casi a Cancello ed Arnone, Casapulla, Gricignano d’Aversa, Macerata Campania, Recale, Villa Literno,

5 i contagiati a Grazzanise, Parete, San Prisco, Villa di Briano,

4 i casi a Lusciano, Ruviano, San Marcellino,

3 i casi a Arienzo, Baia e Latina, Capua, Carinaro, Cesa, Mignano Monte Lungo, Mondragone, San Marco Evangelista, Succivo,

2 i casi a Capodrise, Casaluce, Castel Morrone, Falciano del Massico, Francolise, San Tammaro, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni,

1 caso a Bellona, Caiazzo, Calvi Risorta, Carinola, Cellole, Dragoni, Galluccio, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Presenzano, Rocchetta e Croce, Santa Maria a Vico, V Sessa Aurunca, Vitulazio.