18:11:35 Nella mattinata odierna, i sindaci e gli amministratori di 18 comuni di Terra di Lavoro hanno partecipato, su convocazione del Presidente Giovanni Zannini, alla seduta della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile presso il Consiglio Regionale della Campania.

Argomento al centro dell'audizione, lo stato degli adempimenti per l’attuazione della delibera di giunta regionale n. 398/2020 che destina i primi 100 mln di euro in favore dei comuni della provincia di Caserta.

Nella fattispecie, sono ben 18 i centri di Terra di Lavoro che beneficiano già da subito dei fondi, tra cui Caserta, Capua, Castel Volturno, Conca della Campania, Fontegreca, Galluccio, Gioia Sannitica, Gricignano di Aversa, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pontelatone, Presenzano, Recale, San Marcellino, Ruviano, San Pietro Infine, Valle Agricola e Valle di Maddaloni.

"Con la delibera della giunta regionale n. 398 del 2000, saranno finanziate le spese di progettazione esecutiva relativamente ad interventi ritenuti prioritari nella imminente programmazione finanziaria, da realizzarsi nei comuni casertani, a partire dai primi 18 centri che da subito sono destinatari dei fondi regionali. Interventi che andranno a potenziare gli impianti comunali di depurazione e migliorare le condizioni ambientali dei nostri territori", dichiara il presidente della VII Commissione, Zannini (De Luca Presidente).