"Con il Piano straordinario di potenziamento inserito nella legge istitutiva del Reddito di cittadinanza alla Campania sono state autorizzate 1.840 nuove assunzioni di nuovi operatori nei Centri per l'impiego (CPI).

Dai dati relativi al primo trimestre è emerso che la Regione Campania è rimasta ferma al palo: zero assunzioni nonostante gli strumenti per procedere" - lo dichiara Giuseppe Buompane, deputato del MoVimento 5 Stelle e membro della commissione BILANCIO della Camera.

"Basta perdere tempo, è ora di accelerare. Grazie al Movimento 5 Stelle, per la prima volta dopo tanti anni sono state investite risorse senza precedenti per l’ammodernamento dei CPI e per l’incremento dei loro organici - spiega Buompane, che aggiunge - l'emergenza che stiamo vivendo rende ancora più urgente la piena attuazione di questa riforma. Per farlo, tutti, a tutti i livelli, devono collaborare.

Non possiamo permettere che a fare le spese dei ritardi siano ancora una volta i cittadini, specialmente quelli maggiormente in difficoltà. Ci si augura che con la trasmissione dei dati del secondo trimestre la Regione Campania dia segni di vita e di interessamento alle fragilità di tantissime famiglie in difficoltà e di interesse nel produrre offerte occupazionali sul territorio" - conclude il deputato del MoVimento 5 Stelle.