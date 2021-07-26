Banner-MutuaBccSpettacolo
18:09:03 SESSA AURUNCA. Si è tenuta nella giornata di oggi la visita del Ministro dell’Interno Luciana Lamprgese e del Capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini, al bene confiscato Alberto Varone di Maiano di Sessa Aurunca, in occasione della presentazione del Progetto Nco Nuove Comunità Organizzate.

Ad accoglierlo, oltre alle numerose istituzioni del territorio, anche le organizzazioni sociali, i consulenti e formatori del progetto che ha come partner il consorzio Nco, il Comitato don Peppe Diana e la cooperativasocialeTerra Felix.

"La mia presenza e quella dei massimi dirigenti del ministero dell'Interno - ha spiegato il ministro - testimonia la vicinanza al modello del progetto Nco Nuove Comunità Organizzate e la volontà di incentivare con forza le attività di sviluppo e riutilizzo dei beni confiscati alle mafie". Il ministro ha poi sottolineato, alla presenza del Vescovo della diocesi di Sessa Aurunca Francesco Piazza, del Prefetto di Caserta Raffaele Ruberto e del commissario prefettizio del Comune di Sessa Aurunca Andrea Cantadori, l'importanza di "attivare percorsi di buona economia, attraverso i beni confiscati, per dare nuove opportunità al territorio e frenare l'avanzata dei gruppi criminali". 

A ricevere il Ministro accompagnato dai massimi dirigenti del ministero dell'Interno il presidente Nco  Simmaco Perillo, Alessandra Tommasino del Comitato Don Peppe Diana, Francesco Pascale di Terra Felix, Antonio De Rosa e il giornalista Sergio Nazzaro.

