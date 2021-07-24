20:54:32 Tragedia nella frazione Piemonte a Sessa Aurunca, un 66enne è stato trovato in una pozza di sangue nella sua abitazione.
Si tratta di un ferroviere in pensione il cui corpo è stato rinvenuto con un colpo di fucile all’addome.
Per lui i soccorsi sono stati inutili: il 66enne era già privo di vita.
Una tragica fatalità o qualcos’altro: solo nelle prossime ore se ne saprà di più. Per il momento resta il dolore per la scomparsa di una persona apprezzata nella piccola comunità per il suo modo di essere.