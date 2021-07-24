21:35:05 SESSA AURUNCA. Si terrà lunedì 26 luglio, dalle ore 12, la visita del Ministro dell’Interno Luciana Lamprgese al bene confiscato Alberto Varone di Maiano di Sessa Aurunca, in occasione della presentazione del Progetto Nco Nuove Comunità Organizzate.

Il progetto vede il Consorzio NCO guidato da Simmaco Perillo quale ente capofila e promotore, insieme al Comitato don Peppe Diana e alla cooperativa sociale Terra Felix, relativamente al Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014- 2020, Fondo Sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale, “NCO – Nuove Comunità Organizzate”.

La visita del Ministro sottolinea l’importanza, da parte del progetto, di mettere in rete le buone pratiche di riutilizzo dei beni confiscati nelle in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

L’incontro con il Ministro dell’Interno Lamorgese, dovendo attenersi alle disposizioni anticovid, sarà aperto alle persone e alle organizzazioni coinvolte ed interessate dalle attività progettuali.