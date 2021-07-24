12:33:17 In Macerata Campania, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne originario del Marocco e residente a Curti ed un 28enne di originario dell’Albania e residente a Porti ci Caserta.

I predetti sono stati sorpresi, in via Madonna delle Grazie, mentre cedevano, dietro corrispettivo di € 15, un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso lordo complessivo di 0,5 gr. ad un acquirente di portico di Caserta che, nella circostanza, è stato segnalato alla Prefettura di Caserta.

Gli arrestati sono stato sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.