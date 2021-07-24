Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

12:33:17 In Macerata Campania, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne originario del Marocco e residente a Curti ed un 28enne di originario dell’Albania e residente a Porti ci Caserta.

I predetti sono stati sorpresi, in via Madonna delle Grazie, mentre cedevano, dietro corrispettivo di € 15, un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso lordo complessivo di 0,5 gr. ad un acquirente di portico di Caserta che, nella circostanza, è stato segnalato alla Prefettura di Caserta.

Gli arrestati sono stato sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:212 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:599 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:929 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next