11:27:24 Ancora un incremento di dieci positivi rispetto alle ultime 24 ore con 22 nuovi positivi e 12 guariti: è questo il quadro che viene fuori dal report dell’Asl.

Sono 513 i positivi, la buona notizia è che sono zero i decessi.

Sul fronte vaccini sono 579268 le prime dosi somministrate, mentre arrivano a 495676 le seconde dosi.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 103 casi seguito da Teano con 41 casi

32 i casi a Aversa,

23 i casi a Castel Volturno, San Nicola la Strada,

17 i contagiati a Teverola,

14 i casi a Casapesenna, Trentola Ducenta,

13 i casi a Maddaloni, Marcianise, Sant’Arpino,

10 i casi a Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa,

9 i casi a Cancello ed Arnone, Casagiove, Frignano, Orta di Atella,

8 i casi a Macerata Campania, San Felice a Cancello, Santa Maria Capua Vetere,

7 i casi a Curti, Villa Literno,

6 i casi a Casapulla, Grazzanise, Gricignano d’Aversa, Parete, Portico di Caserta,

5 i contagiati a Villa di Briano,

4 i casi a Arienzo, Carinaro, Casaluce, Lusciano, San Marcellino, San Prisco,

3 i casi a Baia e Latina, Capodrise, Capua, Cesa, Francolise, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Recale, San Tammaro, Succivo,

2 i casi a Castel Morrone, Falciano del Massico, San Marco Evangelista, Sessa Aurunca, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni,

1 caso a Bellona, Caiazzo, Calvi Risorta, Cellole, Dragoni, Galluccio, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Presenzano, Rocchetta e Croce, Santa Maria a Vico, Vitulazio.