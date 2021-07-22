16:17:36 A partire dal primo settembre 2021 presso gli uffici del Comitato Regionale Campania F.I.G.C. – L.N.D., saranno attivi i seguenti sportelli: giuridico, fiscale e campi sportivi.

“Dal primo settembre saranno a disposizione di tutte le società vari sportelli, da quello giuridico, a quello federale, a quello dei campi sportivi. In tal modo i club potranno confrontarsi con professionisti del singolo settore, a titolo totalmente gratuito, per le varie problematiche, che spesso incontrano nello svolgimento della loro attività”.

Lo dichiara il Presidente del C.R. Campania, Carmine Zigarelli, sottolineando che “le nostre società sono sempre più professionali e competenti, e lo hanno dimostrato ancor di più in questi periodi così complessi”. “Abbiamo voluto fortemente questi sportelli, per creare uno spazio accogliente e riservato ai club, che richiedano spiegazioni dettagliate sulle materie giuridiche, fiscali e relative ai campi sportivi”, conclude il Presidente Zigarelli.