10:29:44 CELLOLE. Maria Rita Parsi al fianco di Cerrito e collegamento in diretta Zoom dei registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Successo del forum sul rilancio turistico, ambientale, culturale, economico e occupazionale di Baia Domizia, presso l’azienda vitivinicola villa Matilde.

L’evento è stato firmato dall’anchorman Gaetano Cerrito, presidente associazione amici de “l’altra Italia” e ideatore della web tv Italia. Importanti proposte sono scaturite dal convegno che ha visto la presenza di ben quattro procuratori della Repubblica.

E’ stato trasmesso un video messaggio dell’onorevole Gennaro Oliviero, presidente del consiglio regionale della Campania. Ha moderato Franco Buononato già capo redattore del “il Mattino” edizione di Benevento.

Ha aperto i lavori il sindaco di Cellole Guido Di Leone che ha concluso l’intervento dicendo: “da domani ogni uno di noi deve avere un compito”. Sono intervenute anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Martina Izzo e la delegata alle politiche giovanili e del lavoro del comune di Cellole Giuseppina Mastroluca.

Proprio a loro si è rivolta la docente universitaria Maria Rita Parsi, editorialista, scrittrice, opinionista di Rai, mediaset e La 7. “Bisogna partire dalle scuole e dare supporto alle famiglie”. Al momento del collegamento con i registi Tognazzi e Izzo viene lanciata una proposta che entusiasma i presenti.

Un film o una fiction su Baia Domizia che possa servire da volano per il turismo. Significativi gli interventi di Antonietta Troncone, procuratore capo della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Carlo Fucci procuratore capo della Repubblica di Isernia, Luciano D’Emmanuele procuratore Capo della repubblica di Cassino, Luigi Guerriero procuratore capo della Repubblica di Frosinone. Gli interventi dei procuratori sono stati improntate alle attività della procura a tutela degli sversamenti illeciti e di altri reati che possano influire sul turismo. Maura Nicolina Perrotta, capo di Gabinetto della Prefettura di Caserta, ha esposti l’attività della prefettura rispetto alle interdittive antimafia.

Conclude gli interventi il patron della location che ha ospitato l’evento l’avvocato Salvatore Avallone che auspica che alle proposte e ai progetti possano seguire fatti concreti.

Gianluca Asciolla