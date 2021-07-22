08:33:05 PORTICO DI CASERTA. È passata agli archivi con un enorme successo organizzativo, la prima edizione del “Memorial Francesco Piccirillo”, gara ciclistica per le categorie Esordienti (prova valevole per il Trofeo Fean ed Allievi (prova del prestigioso Premio Antonio Leggiero).

La stessa era valida per il Campionato Provinciale Strada di Caserta per entrambe le categorie. Presente la Fanfara dei Bersaglieri della Brigata Garibaldi di Caserta. Ad organizzare la gara l’asd Polisportiva Maria SS. della Libera e S.Tammaro di cui è Presidente Giuseppe Serulo Componente di Commissione Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana.

Responsabile organizzativo della manifestazione il Consigliere Provinciale di Federciclismo Caserta Gaetano Valletta Comp. dell’asd Maria SS. della Libera e S.Tammaro nonché leader dell’APS Riforma del Pensiero. L’evento è stato realizzato con la speciale collaborazione di asd Amici del Pedale di cui è Presidente Onorario Pietro Piccirillo, aps riforma del pensiero (con il suo staff), aps tradizioni canti e suoni e S. Antuono e asd Team Iodice.

Una gara spettacolo quella svoltasi sul quadrilatero levigato nella zona industriale di Portico. Ai nastri di partenza 121 atleti proventi dalla Campania, Puglia ,Sicilia, Lazio e Basilicata. Una gara avvincente e veloce che ha visto gli atleti tra fatica e sudore immergersi in una sana “battaglia” sportiva.

Questi gli ordini di arrivo Esordienti 1° anno: 1° class. Matrone Gennaro (neo Campione Provinciale di Caserta) Team Cesaro asd; 2° class. Tarallo Andrea Team Bike Terenzi; 3° class. Fornelli Giuseppe Andria Bike asd. Esordienti 2°anno: 1° class. Pascarella Michele (neo Campione Provinciale di Caserta) Team Cesaro asd; 2° class. Piccione Leonardo Paco Team;3° class. D’Antoni Samuel asd GS Pontino Sermoneta. Allievi: 1°class. Mearelli Andrea Team Logistica Ambientale; 2°class. Russo Saverio (neo campione provinciale di Caserta) Team Cesaro asd; 3° Cimmino Matteo Cimmino asd Amicisuperski. Leader della classifica del prestigioso Premio Antonio Leggiero Apuzzo Giovanni Daniello Cycling Wear.

Direzione corsa: Giuseppe Serulo – Antonio Giordano. Collegio di Giuria: Antonietta De Rosa Presidente, Giuseppe Senese, Di Ponio Vincenzo, Antimo Verde e Palmieri Antonio. Scorta Tcnica d’Amico Giovanni e Domenico Ricci.

Presenti il vice sindaco del Comune di Portico, il Consigliere Delegato allo sport Luigi Piccirillo, il Presidente di Federciclismo Campania Giuseppe Cutolo con il suo vice Raffaele Salzillo, il Coord. della Struttura Tecnica di Federciclismo Campania Salvatore Balestriere, il Responsabile del Centro Studi di Federciclismo Campania Umberto Perna; Aurelio Cesaro Presidente Federciclismo Caserta con i Consiglieri Salzillo e Pascarella; Enzo Campaniello, Antonio Iadicicco, Carlo Valletta e Giuseppe Vastante rappresentanti dell’asd Polisportiva Maria SS. della Libera e S. Tammaro; l’ asd Polisportiva Maria SS. della Libera e S. Tammaro c'era anche Raffaele Gazzillo; Ferdinando Iodice, Raffaele Iodice, Raffaele Acconcia e Giuseppe Acconcia dello staff organizzativo.