08:24:22 Più 17 a Teano: è questo il dato che più pesa sul report dell’Asl in relazione al contagio da Coronavirus.

Il report parla di 51 nuovi casi e di soli 9 guariti per un incremento di 42 contagiati che portano ad un totale di 488 casi totali.

Fortunatamente non si registrano morti.

Sul fronte vaccinati sono 559925 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre salgono a 461270 quelle che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 94 casi seguito da Aversa con 31 casi

30 i casi a Teano,

27 i casi a Castel Volturno,

25 i casi a San Nicola la Strada,

20 i casi a Teverola,

18 i contagiati a Marcianise,

14 i casi a Casapesenna,

13 i casi a Trentola Ducenta,

12 i casi a Maddaloni,

11 i casi a Cancello ed Arnone,

9 i casi a Casagiove, San Felice a Cancello,

8 i casi a Portico di Caserta, San Cipriano d’Aversa, Sant’Arpino,

7 i casi a Casal di Principe, Frignano, Macerata Campania, Orta di Atella, Santa Maria Capua Vetere, Villa Literno,

6 i casi a Casapulla, Grazzanise, Parete,

5 i contagiati a Arienzo, Curti, Gricignano d’Aversa, San Prisco,

4 i casi a Capodrise, Carinaro, Casaluce, Lusciano, Villa di Briano,

3 i casi a Baia e Latina, Cesa, Francolise, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Recale, San Marcellino, Succivo,

2 i casi a Capua, Castel Morrone, Falciano del Massico, San Marco Evangelista, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni,

1 caso a Bellone, Caiazzo, Calvi Risorta, Cellole, Dragoni, Galluccio, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Presenzano, Rocchetta e Croce, Sessa Aurunca, Vairano Patenora, Vitulazio.