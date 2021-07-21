20:35:21 CASERTA. Dopo i confronti avuti tra i componenti del gruppo #iopartecipo, il comitato promotore ha indicato il Dott. Errico Ronzo come candidato alla carica di Sindaco per la Città di Caserta alle prossime elezioni amministrative che si terranno nell’autunno del 2021.

Errico Ronzo è volto noto non soltanto nella città di Caserta, tanto per i suoi trascorsi sportivi che professionali. È stato il capitano della Juvecaserta negli anni ’60 e ‘70, prima di intraprendere una lunga carriera professionale di altissimo profilo.

Manager apprezzato in tutta Italia, Direttore di numerose sedi del Banco di Roma (Bitonto, Bisceglie, Udine, Pordenone, Verona, Trento e Bari) fino al 1995, quando è divenuto Direttore Generale della Banca della Murgia e, successivamente alla fusione tra questa e l’ex Banca Popolare di Taranto, Direttore Generale della Banca di Puglia e Basilicata.

Nel corso della sua carriera ha contribuito notevolmente allo sviluppo degli Istituti di Credito ove ha ricoperto cariche dirigenziali, promosso occupazione e gestito centinaia di filiali in numerose Regioni italiane con più di 2000 dipendenti, oltre che cariche di presidenza di Banche internazionali, come la BPL International e Vice Presidente di BancApulia.

È attualmente Consulente finanziario in Caserta ed è stato consulente del Mediocredito Centrale. È stato insignito di onorificenze al merito della Repubblica, quali Cavaliere, Cavaliere Ufficiale e Commendatore.

La candidatura di Errico Ronzo è stata frutto della condivisione e dell’impegno assunto dal gruppo #iopartecipo nell’individuare una figura della società civile che fosse in discontinuità con le logiche politiche territoriali e che potesse rappresentare la giusta sintesi dei principi messi alla base dell’aggregazione civica.

Lo spirito che ha animato tale scelta è stata l’idea di chiamare alla partecipazione esperienze e professionalità diverse tra loro che potessero portare un contributo alla Città di Caserta in termini di progettualità e di idee tenendo in considerazione la necessità che, a guidare l’amministrazione comunale nel difficile cammino di risanamento finanziario e di progressivo rilancio, ci fosse il profilo tecnicamente più adatto.

L’esperienza professionale e manageriale fin qui maturata, l’impegno per il territorio, l’attenzione ai criteri di legalità e trasparenza del Dott. Ronzo sono stati i fondamenti condivisi dai componenti di #iopartecipo che lo hanno ritenuto il candidato giusto per il programma di azioni da mettere in campo nei prossimi cinque anni.