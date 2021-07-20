12:07:12 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Il consigliere regionale Giovanni Zannini sbarca a Santa Maria Capua Vetere con la sua lista de 'I Moderati' in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale.

Il gruppo si schiererà al fianco del sindaco uscente Antonio Mirra. La lista sarà coordinata dall'ingegnere Carlo Raucci e presenta al suo interno almeno tre consiglieri comunali in carica: Agostino Baldassarre, Fabio De Lucia e Michele Merola.

Baldassarre nel 2016 fu il primo degli eletti della lista più votata in assoluto 'Terra libera', tanto che in occasione della prima Assise comunale ricoprì il ruolo di presidente del Consiglio in quanto consigliere anziano. Dopo alcune divergenze con gli ex compagni di lista, Baldassarre decise di staccarsi da 'Terra libera' e di approdare nel gruppo dei Socialisti di Gennaro Oliviero. Già da diversi mesi è al fianco del presidente della commissione Ambiente della Regione Campania Giovanni Zannini.

Michele Merola, anche lui eletto nella lista 'Terra libera' nel 2016, ben presto si era staccato per formare una nuova componente insieme alla collega di Consiglio Elisabetta Milone, ispirata dal consigliere regionale Alfonso Piscitelli. In seguito alla decisione di quest'ultimo di lasciare il governatore Vincenzo De Luca e di approdare in Fratelli d'Italia, dopo una lunga pausa di riflessione, Merola ha deciso di sposare il progetto di Zannini.

Fabio De Lucia nel 2016 fu eletto nella lista 'Svolta popolare'. Anche lui dopo anni abbastanza turbolenti, durante i quali per un periodo ha assunto anche una posizione alquanto critica nei confronti del resto della maggioranza Mirra, è pronto a scendere in campo con 'I Moderati'.

Faranno parte della lista ispirata dal consigliere regionale Zannini anche Gustavo Pugliese, nel 2016 candidato con 'Terra libera' e protagonista di alcune edizioni degli eventi natalizi organizzati in città, Annamaria Ferriero, candidati alle ultime elezioni regionali nella lista 'De Luca presidente', Raffaele Contestabile, Marica Raucci, Carmela Sicilia, Valentina Amendola, Giuseppina Napolitano, Concetta Carrillo.