19:07:19 CASERTA. Terzo innesto per la Ble Juvecaserta Academy in vista del prossimo campionato di serie C gold. Si tratta della guardia 24enne Fabrizio De Ninno, nato il 16 giugno 1997, 191 cm di altezza.

Il neo bianconero è originario di Maddaloni e proviene dalla Pallacanestro Molfetta con cui ha disputato lo scorso campionato di serie B. Dopo il torneo under17 e l’esordio in serie B con il Loano (2013/14), ha firmato nel 2014/15 con il Latina con cui ha esordito in serie A2.

L’anno successivo ha vestito la maglia del Moncalieri in serie B e nel 2016/17 è ritornato in Campania con una breve esperienza nella Pallacanestro San Michele di Maddaloni (serie B) e, quindi, con i Cedri S. Nicola la Strada (serie C).

Il torneo successivo lo ha visto protagonista nelle fila del Cassino con cui si è aggiudicato il campionato di serie B ritornando in A2 nel 2018/19 prima di passare al Pozzuoli in serie B. Nel 2019/20 è stato tra i protagonisti del Francavilla in serie C e, quindi, il ritorno in serie B con la maglia della Pallacanestro Pavimaro Molfetta dove, tra le varie interruzioni per covid, ha disputato 16 partite partendo sempre nel quintetto base della società pugliese.