19:18:11 Tre casi in meno, due nuovi positivi e cinque guariti: i numeri del report dell’Asl fotografano una situazione sostanzialmente invariata per quello che riguarda il contagio.

Il dato positivo, però, è che, finalmente dopo una settimana il numero dei contagiati ha ripreso a scendere per un totale di 438 casi.

Zero i decessi.

Sul fronte vaccini sono 556284 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre sono 455709 quelle che hanno completato il percorso con la seconda.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 87 casi seguito da Aversa con 26 casi

24 i casi a San Nicola la Strada,

22 i casi a Castel Volturno,

21 i contagiati a Marcianise,

20 i casi a Teverola,

15 i casi a Casapesenna,

13 i casi a Cancello ed Arnone, Teano,

12 i casi a Maddaloni,

11 i casi a Portico di Caserta,

10 i casi a Macerata Campania, Trentola Ducenta,

9 i casi a San Felice a Cancello,

8 i casi a Casagiove, Santa Maria Capua Vetere,

7 i casi a Frignano, Villa Literno,

6 i casi a Grazzanise, Gricignano d’Aversa, Orta di Atella,

5 i contagiati a Arienzo, Casal di Principe, San Prisco,

4 i casi a Capodrise, Carinaro, Casapulla, Curti, Mondragone, Parete, San Cipriano d’Aversa, Sant’Arpino, Villa di Briano,

3 i casi a Capua, Casaluce, Cesa, Francolise, Lusciano, Mignano Monte Lungo, San Marcellino, Succivo,

2 i casi a Castel Morrone, Falciano del Massico, Recale, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico,

1 caso a Calvi Risorta, Cellole, Dragoni, Galluccio, Marzano Appio, Piedimonte Matese, Presenzano, Roccamonfina, San Tammaro, Sessa Aurunca, Sparanise, Vairano Patenora, Vitulazio.