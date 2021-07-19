12:57:22 Sarà la suggestiva cornice della storica corte del Palazzo Filangieri di San Potito Sannitico ad ospitare, venerdì 23 luglio a partire dalle ore 19,30, una nuova tappa del tour di presentazione della collana di volumi fotografici “Campania bellezza del Creato” realizzata da Giuseppe Ottaiano, fotoreporter e A.D. di SEMA.

La collana editoriale, la cui creazione è stata promossa dall’Associazione Terre di Campania APS, si compone di tre volumi fotografici, ciascuno dei quali sottolinea un particolare aspetto della nostra regione:

Campania Bellezza del Creato, dedicato ai vari aspetti del paesaggio della nostra regione

Terra d’Acque, dedicato alla valorizzazione dell’immenso patrimonio idrico campano

Terre di Vite, dedicato alla conoscenza del paesaggio vitivinicolo della Campania

Per l’occasione i tre volumi saranno presentati attraverso la voce, le immagini ei video realizzati dall’autore durante il suo lungo viaggio, non ancora terminato, alla scoperta delle bellezze della regione che gli ha dato i natali e di cui si dichiara, da sempre, fortemente innamorato. I tre volumi nascono, infatti, dal desiderio di raccontare le proprie radici e di squarciare il velo dell’indifferenza per porre l’accento sulle peculiarità della Campania, attraverso una narrazione immaginifica che non si limita a riprodurre i paesaggi, colori e persino i sapori della Terra, ma rivela allo spettatore le arti, le melodie e la vivacità del creato.

L’evento sarà introdotto dai saluti di Yvonne Filangieri, Associazione Culturale Gaetano Filangieri e sarà coordinato da Maddalena Venuso, giornalista ed editor della collana.

In apertura e chiusura della serata il duo composto da Enzo Altieri e Giacinto Cirioli, allieterà i presenti con una selezione di canzoni napoletana scelte per l’occasione.

E’ possibile richiedere i volumi della collana “Campania bellezza del Creato” visitando il sito www.campaniabellezzadelcreato.it.