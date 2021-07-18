Banner-MutuaBccSpettacolo
07:35:45 Non c’è ad oggi un progetto politico per il rilancio della città.

Mi hanno tirato in ballo per alzare il prezzo delle trattative.

Non ci sono le condizioni politiche perché aderisca ad una coalizione di centrosinistra o ad un terzo polo.  L’esperienza che mi ha visto impegnato alle ultime elezioni regionali con la lista civica Campania Libera, a sostegno del Presidente De Luca, è stata rappresentata dal particolare momento che la pandemia da Coronavirus imponeva: un momento di responsabilità. Il Presidente De Luca non ha fino ad oggi, manifesto la volontà di trasformare quel progetto civico in un progetto politico. 

Non c’è in campo nessuno che fino ad ora abbia parlato di una più accurata tutela degli interessi collettivi che possa consolidare il grado di vivibilità e creare più lavoro per allontanare i giovani dalla strada. Tutelare l’ambiente salvaguardando la nostra agricoltura e difendere la nostra salute. Nessuna opzione è ad oggi esclusa valuteremo se si creeranno le giuste condizioni per aderire ad un progetto politico.

Lo ha dichiarato l’avvocato Luigi Roma, candidato alle ultime elezioni regionali nella lista Campania Libera, a proposito delle elezioni comunali a Parete.

