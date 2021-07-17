16:23:59 CASERTA. È lituano il primo tassello della Ble Juvecaserta Academy 2021/2022 che prenderà parte al prossimo campionato di serie C gold.

Il club bianconero del presidente Farinaro ha, infatti, sottoscritto un accordo con Benas Bagdanovicius. Nato a Panevezys (LTU) il 16 giugno 1991, ala/centro di 205 cm, ha iniziato la sua carriera in NKL, la seconda lega lituana, con la maglia del Maresta (2011-2013) dove ha realizzato una media di 7 punti a partita all’età di soli 20 anni.

Successivamente ha giocato, sempre in NKL, con le maglie del Suduva, Delikatesas, Lietkabelis e Nafta dal 2013 al 2017 realizzando mediamente 15 punti a partita. La sua migliore stagione in NKL è stata in maglia Delikatesas con 16.8 punti e 9.6 rimbalzi a gara.

È arrivato in Italia nella stagione 2017/18 chiamato dal Corato con cui ha vinto il campionato di serie C conquistando la promozione in B con una media di 17,1 punti e 7,7 rimbalzi a gara. La stagione successiva ha conquistato la sua seconda promozione in B con il Ruvo di Puglia (17.7 punti e 7,5 rimbalzi).

Nel 2019/2020 ha firmato con il Molfetta, sempre in C gold, dove fino alla sospensione di marzo, causa covid, ha contribuito al primato in classifica della squadra pugliese con 17,2 punti e 9 rimbalzi a gara. Lo scorso anno è tornato a Corato dove, tra alti e bassi e le interruzioni da covid, ha giocato 15 partite realizzando di media 13 punti e 9 rimbalzi.