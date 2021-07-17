15:58:41 CASERTA. Un Falco di nuovo sulla scena politica casertana dopo oltre dieci anni. Che cosa significa per lei questo impegno in prima persona?

«Certamente sento una grande responsabilità, ma non azzarederei nemmeno paragoni con mio padre... Se riuscissi a dare a Caserta un decimo di quello che ha dato lui, per me sarebbe una grande vittoria nonché un motivo di enorme soddisfazione. Da quando mio padre è uscito di scena, la città si è letteralmente fermata. Al suo nome sono legate le ultime opere pubbliche che sono state realizzate, a lui si devono i principali progetti messi in campo nell’ultimo ventennio. E’ stato lui l’ultimo sindaco ad avere una visione di città che andasse oltre la contingenza del quotidiano... Chiaramente, così come mi ha insegnato lui, farò di tutto per cercare di lavorare per questo territorio e farlo tornare grande».

Esaurita la spinta della ‘novità Salvini’, oggi la Lega è chiamata a confermare i numeri delle ultime tornate elettorali: da questo punto di vista la tornata di ottobre rappresenta una finestra fondamentale... Da vicecoordinatore provinciale e responsabile del capoluogo cosa si aspetta da questa tornata?

«Partiamo da una premessa, Salvini è un motore inesauribile e la sua spinta propulsiva è stato, è e sarà sempre un valore aggiunto per la Lega. Concordo con lei, comunque, sul fatto che quella di ottobre sarà una tornata importante anche se non per le motivazioni che dice lei. Abbiamo la possibilità di consolidare la nostra classe dirigente in territori importanti.

Dalle città ai piccoli comuni, abbiamo un gruppo importante di donne e di uomini pronti ad entrare nelle istituzioni e a portare avanti i valori e il modello di governo della Lega. Con il nostro capogruppo al consiglio regionale Gianpiero Zinzi, siamo pronti a guidare la città dopo anni di buio amministrativo assoluto. Le Lega stupirà ancora a Caserta e in Campania grazie anche all’intelligente guida del nostro coordinatore regionale, on. Valentino Grant».

Per la Lega casertana la sfida delle sfide è Caserta città: il sindaco Marino e, in generale, dal centrosinistra in più di una circostanza è stato evidenziato che è quasi un ossimoro essere leghisti al Sud, lei cosa risponde?

«Se è vero che non si può essere leghisti al Sud, è altrettanto vero che il “cattocomunista” Marino mangia i bambini... Ovviamente come appare chiaro che è una fesseria enorme che i comunisti mangiano i bambini, è altrettanto una fesseria che non si possa essere leghisti del Sud... La Lega è un partito dei territori che ha come sua mission quello di aprirsi alle migliori esperienze che ciascuna realtà esprime. Associazioni, professionisti, impiegati: tutte quelle persone e quelle categorie che hanno voglia di portare avanti valori, tradizioni, economia, storia del proprio territorio possono entrare a far parte della Lega.

Per essere maggiormente inclusivi abbiamo deciso di rinunciare alla forza del nostro simbolo per presentarne uno che possa richiamare la forza del territorio. Chi imposta in questa maniera lo scontro politico attraverso una mistificazione anacronistica della realtà, certifica in maniera eloquente il fallimento della sua azione di governo. E poi, io sono Pietro Falco, figlio di Gigi Falco, uno che aveva una visione “casertocentrica” del mondo, è possibile mai che io possa pensarla diversamente... Sul ruolo centrale di Caserta, del nostro territorio, mio padre ha tenuto testa ad un certo Antonio Bassolino... Non penso debba aggiungere altro!».

Di cosa ha bisogno oggi Caserta città?

«Le rispondo da pediatra, da papà di un bimbo nato da pochi mesi. Una classe politica che ha l’ambizione di essere dirigente deve impegnarsi a lasciare una città che possa essere vissuta dai nostri figli e non dalla quale sono costretti a fuggire. Caserta deve avere un ambiente sano con degli spazi verdi nei quali i nostri bambini possano giocare e crescere. La città deve essere attrezzata affinché si possano formare e deve offrire le possibilità alle future generazioni di affermarsi qui.

Abbiamo un patrimonio enorme che va messo a sistema, dobbiamo rivendicare con orgoglio la nostra funzione di capoluogo: solo così mettiamo nelle condizioni i nostri figli di immaginare il loro presente e il loro futuro in questa città, una Caserta di cui essere orgogliosi e della quale vantarsi così come faceva mio padre da sindaco!».