11:59:42 Prosegue il trend degli ultimi giorni: ancora un piccolo incremento di positivi in provincia di Caserta, lo riferisce il report dell’Asl sul Covid.
Attualmente sono 411 i contagiati in Terra di Lavoro, nove in più rispetto a ieri grazie ai 26 nuovi positivi e ai 17 guariti.
Fortunatamente non si registrano decessi.
Avanti la campagna vaccinale: sono 554160 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre sono salite a 445392 quelle che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 88 casi seguito da San Nicola la Strada e Castel Volturno con 22 casi
21 i contagiati a Aversa, Teverola,
20 i casi a Marcianise,
18 i positivi ad Casapesenna,
13 i casi a Cancello ed Arnone,
12 i casi a Maddaloni, Portico di Caserta,
10 i casi a Macerata Campania,
9 i casi a Casagiove, San Felice a Cancello,
7 i casi a Santa Maria Capua Vetere, Trentola Ducenta,
6 i casi a Grazzanise, Orta di Atella,
5 i contagiati a Arienzo, Frignano, Teano,
4 i casi a Capodrise, Carinaro, Casapulla, Curti, Gricignano d’Aversa, Mondragone, Parete, San Prisco, Villa di Briano, Villa Literno,
3 i casi a Capua, Casal di Principe, Cesa, Francolise, Lusciano, Mignano Monte Lungo, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo,
2 i casi a Casaluce, Castel Morrone, Falciano del Massico, Recale, San Cipriano d’Aversa, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico,
1 caso a Calvi Risorta, Cellole, Dragoni, Galluccio, Marzano Appio, Piedimonte Matese, Presenzano, Roccamonfina, San Tammaro, Sessa Aurunca, Sparanise, Vitulazio.