11:59:42 Prosegue il trend degli ultimi giorni: ancora un piccolo incremento di positivi in provincia di Caserta, lo riferisce il report dell’Asl sul Covid.

Attualmente sono 411 i contagiati in Terra di Lavoro, nove in più rispetto a ieri grazie ai 26 nuovi positivi e ai 17 guariti.

Fortunatamente non si registrano decessi.

Avanti la campagna vaccinale: sono 554160 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre sono salite a 445392 quelle che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 88 casi seguito da San Nicola la Strada e Castel Volturno con 22 casi

21 i contagiati a Aversa, Teverola,

20 i casi a Marcianise,

18 i positivi ad Casapesenna,

13 i casi a Cancello ed Arnone,

12 i casi a Maddaloni, Portico di Caserta,

10 i casi a Macerata Campania,

9 i casi a Casagiove, San Felice a Cancello,

7 i casi a Santa Maria Capua Vetere, Trentola Ducenta,

6 i casi a Grazzanise, Orta di Atella,

5 i contagiati a Arienzo, Frignano, Teano,

4 i casi a Capodrise, Carinaro, Casapulla, Curti, Gricignano d’Aversa, Mondragone, Parete, San Prisco, Villa di Briano, Villa Literno,

3 i casi a Capua, Casal di Principe, Cesa, Francolise, Lusciano, Mignano Monte Lungo, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo,

2 i casi a Casaluce, Castel Morrone, Falciano del Massico, Recale, San Cipriano d’Aversa, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico,

1 caso a Calvi Risorta, Cellole, Dragoni, Galluccio, Marzano Appio, Piedimonte Matese, Presenzano, Roccamonfina, San Tammaro, Sessa Aurunca, Sparanise, Vitulazio.