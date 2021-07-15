18:56:02 Il numero dei positivi dopo essere sceso sotto le 300 unità, in pochi giorni è tornato a sfiorare nuovamente i 400 casi.

Il report dell’Asl riferisce come siano 399 gli attuali contagiati con un più 22 rispetto alla giornata di ieri a causa dei 37 nuovi positivi e dei 14 guariti.

Purtroppo si registra un nuovo decesso.

Avanti in maniera spedita la campagna vaccinale: sono 548859 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre sono salite a 437537 quelle che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 83 casi seguito da San Nicola la Strada con 22 casi

21 i contagiati a Teverola,

20 i casi a Aversa,

19 i casi a Casapesenna,

18 i positivi ad Marcianise,

16 i casi a Cancello ed Arnone, Castel Volturno,

12 i casi a Portico di Caserta,

11 i casi a Maddaloni,

10 i casi a Macerata Campania, Trentola Ducenta,

9 i casi a Casagiove, San Felice a Cancello,

7 i positivi a Arienzo,

6 i casi a Grazzanise, Orta di Atella,

5 i contagiati a Frignano, Mondragone, Parete, Santa Maria Capua Vetere, Succivo, Villa di Briano,

4 i casi a Capodrise, Carinaro, Casapulla, Gricignano d’Aversa, San Marcellino, San Prisco, Villa Literno,

3 i casi a Capua, Casal di Principe, Casaluce, Cesa, Curti, Lusciano, Mignano Monte Lungo, Sant’Arpino,

2 i casi a Castel Morrone, Falciano del Massico, Francolise, Recale, San Cipriano d’Aversa, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, Teano,

1 caso a Cellole, Galluccio, Marzano Appio, Piedimonte Matese, Presenzano, Roccamonfina, San Marco Evangelista, San Tammaro, Sparanise, Vitulazio.