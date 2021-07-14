18:54:42 E’ salito a 377 unità il numero dei positivi al coronavirus in provincia di Caserta: anche nelle ultime 24 ore si è registrato un piccolo incremento con un più 31 rispetto a ieri.
Sono 48 i nuovi positivi con sedici guariti rispetto a ieri.
Purtroppo si registra un nuovo decesso.
Avanti tutta la campagna vaccinale con il centro della Brigata Garibaldi che taglia un altro traguarda: le 300mila dosi somministrate dal primo marzo a oggi.
Complessivamente sono 545176 le persone alle quali è stata somministrata la prima dose, mentre sono 429529 coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 82 casi seguito da San Nicola la Strada con 22 casi
21 i contagiati a Teverola,
17 i positivi ad Aversa, Casapesenna, Marcianise,
16 i casi a Castel Volturno,
12 i casi a Cancello ed Arnone, Portico di Caserta,
11 i casi a Macerata Campania, Maddaloni,
9 i casi a Casagiove,
8 i casi a San Felice a Cancello, Trentola Ducenta,
7 i positivi a Arienzo, Villa di Briano,
6 i casi a Orta di Atella,
5 i contagiati a Mondragone, Santa Maria Capua Vetere, Succivo,
4 i casi a Capodrise, Carinaro, Casapulla, Gricignano d’Aversa, Parete, Roccamonfina, San Marcellino, Sant’Arpino, Villa Literno,
3 i casi a Capua, Casaluce, Cesa, Curti, Frignano, Grazzanise, Lusciano, Mignano Monte Lungo,
2 i casi a Castel Morrone, Francolise, Recale, San Marco Evangelista, San Prisco, Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, Teano,
1 caso a Casal di Principe, Cellole, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Piedimonte Matese, San Cipriano d’Aversa, San Marco Evangelista, Valle di Maddaloni, Vitulazio.