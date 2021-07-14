18:54:42 E’ salito a 377 unità il numero dei positivi al coronavirus in provincia di Caserta: anche nelle ultime 24 ore si è registrato un piccolo incremento con un più 31 rispetto a ieri.

Sono 48 i nuovi positivi con sedici guariti rispetto a ieri.

Purtroppo si registra un nuovo decesso.

Avanti tutta la campagna vaccinale con il centro della Brigata Garibaldi che taglia un altro traguarda: le 300mila dosi somministrate dal primo marzo a oggi.

Complessivamente sono 545176 le persone alle quali è stata somministrata la prima dose, mentre sono 429529 coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 82 casi seguito da San Nicola la Strada con 22 casi

21 i contagiati a Teverola,

17 i positivi ad Aversa, Casapesenna, Marcianise,

16 i casi a Castel Volturno,

12 i casi a Cancello ed Arnone, Portico di Caserta,

11 i casi a Macerata Campania, Maddaloni,

9 i casi a Casagiove,

8 i casi a San Felice a Cancello, Trentola Ducenta,

7 i positivi a Arienzo, Villa di Briano,

6 i casi a Orta di Atella,

5 i contagiati a Mondragone, Santa Maria Capua Vetere, Succivo,

4 i casi a Capodrise, Carinaro, Casapulla, Gricignano d’Aversa, Parete, Roccamonfina, San Marcellino, Sant’Arpino, Villa Literno,

3 i casi a Capua, Casaluce, Cesa, Curti, Frignano, Grazzanise, Lusciano, Mignano Monte Lungo,

2 i casi a Castel Morrone, Francolise, Recale, San Marco Evangelista, San Prisco, Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, Teano,

1 caso a Casal di Principe, Cellole, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Piedimonte Matese, San Cipriano d’Aversa, San Marco Evangelista, Valle di Maddaloni, Vitulazio.