13:20:23 Venerdì 16 luglio alle ore 20.00, presso il Mausoleo delle "Carceri Vecchie" nel Comune di San Prisco, si svolgerà la presentazione del volume Capua. La seconda Romadi Mario Pagano e Antonella Tomeo, organizzata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, in collaborazione con l'Associazione Spazio Aperto.

La presentazione del volume sarà a cura di Carlo Rescigno, Accademico dei Lincei e professore ordinario in Archeologia Classica presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", alla presenza degli Autori del volume, il Soprintendente Mario Pagano e il funzionario archeologo Antonella Tomeo.

L'opera, realizzata con il contributo di Q8 Petroleum, costituisce una messa a punto coordinata delle attuali conoscenze sull'antica Capua e il suo territorio, solida base per ricerche e programmi futuri.

La costante attività di tutela e di controllo sulla vasta espansione edilizia, svolta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, con sede presso la Reggia di Caserta, ha notevolmente accresciuto le testimonianze dello straordinario patrimonio archeologico presente nel territorio dell'Antica Capua. Le tante scoperte e il sempre più ampio quadro di conoscenze hanno consentito la realizzazione di un'opera di ampio respiro, adeguatamente illustrata e articolata, in grado di fornire le coordinate necessarie ad una lettura d'insieme di una gran messe di materiale archeologico spesso disperso, in ogni caso poco noto e, talvolta, addirittura inedito.

Il volume, inoltre, si pone l'obiettivo ambizioso di poter non solo contribuire al processo di conoscenza, ma di diventare valido supporto al crescente turismo culturale e alle attività di valorizzazione svolte dalla Direzione Regionale Musei della Campania.

La serata, promossa dall'Associazione Spazio Aperto, ha in programma, a partire dalle ore 18.00, a cura della stessa Associazione, delle visite guidatealla scoperta dello straordinario mausoleo delle "Carceri Vecchie" che ospita la presentazione. Le visite sono previste ad intervalli di mezz'ora e verranno effettuate nel rispetto delle misure anti -Covid

A conclusione dell'incontro è prevista la degustazionedi prodotti tipici locali.