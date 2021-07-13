16:56:22 "Stiamo lavorando per un centrodestra unito dappertutto in Campania, a Salerno come a Napoli ed a Caserta".

Così Matteo Salvini, che ha parlato a Battipaglia, dove la Lega raccoglie le firme sui referendum sulla giustizia, e poi ha inaugurato la nuova sede del partito.

"Sono particolarmente orgoglioso di avere un uomo della Lega candidato sindaco a Caserta e ringrazio Gianpiero Zinzi. Sono orgogliosamente qui in Campania - ha detto ancora Salvini, nella sede di via Adige. - Mentre altri partiti spariscono, la Lega apre la prima sede importante in provincia di Salerno.

Sarà un punto di ascolto e di incontro per allevatori, imprenditori e commercianti che vogliono bene alla Campania ed all'Italia".