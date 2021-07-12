18:31:23 CASERTA. “In Commissione Anticamorra ok al piano valorizzazione beni confiscati: nuove opportunità per le Amministrazioni che investono sul futuro.
Speriamo non facciano come il Comune di Caserta che da capoluogo non compare tra i beneficiari dei finanziamenti PON e POR 2014/20”.
Con un tweet il Presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati della Regione Campania, Gianpiero Zinzi, commenta la seduta di oggi durante la quale è stato espresso parere favorevole al ‘Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati’.