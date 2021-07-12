Banner-MutuaBccSpettacolo
18:24:32 «Il disagio psicologico è forse la conseguenza più pesante della pandemia: lo stravolgimento dei rapporti sociali, il distanziamento e l’annullamento delle reti di relazioni sono stato il prezzo più alto che soprattutto i più giovani hanno pagato.

La Regione Campania è consapevole di tutto ciò ed è per questo che ha creato un fondo di 400mila euro per l’assegnazione di voucher a soggetti socialmente svantaggiati o a rischio di esclusione sociale per interventi di sostegno psicologico. Il fondo si rivolge ad una fascia di età che va dai 6 ai 16 anni che è quella che più ha subito le conseguenze negative dell’isolamento al quale siamo stati costretti nell’ultimo anno e mezzo per evitare la diffusione del virus. Si tratta di un segno di attenzione verso i più piccoli che non devono diventare l’anello debole di questo difficile momento che stiamo vivendo».

A dichiararlo è il consigliere regionale Vincenzo Santangelo.

