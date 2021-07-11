11:50:00 MARCIANISE/MACERATA CAMPANIA. Una domenica terribile quella di oggi per la provincia di Caserta: questa notte ha perso la vita in un terribile incidente stradale Diego Piccolo di 33 anni, originario di Marcianise, ma da sempre residente a Macerata Campania.
Secondo una prima ricostruzione Diego era al volante della sua Smart quando questa notte, intorno alle due, è rimasto coinvolto in un terribile incidente con altre tre auto sull’Asse Mediano all’altezza di Caivano.
Per lui non c’è stato nulla da fare: Diego è morto praticamente sul colpo nonostante il perentorio arrivo dei soccorsi.
Diego, originario del rione Macello a Marcianise, abitava a Caturano: aveva una compagna e una bimba piccola.
Si sarebbe dovuto sposare a breve con la sua Assunta, ma un destino crudele glielo ha impedito.
Lavorava a Portico di Caserta.