Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

11:50:00 MARCIANISE/MACERATA CAMPANIA.  Una domenica terribile quella di oggi per la provincia di Caserta: questa notte ha perso la vita in un terribile incidente stradale Diego Piccolo di 33 anni, originario di Marcianise, ma da sempre residente a Macerata Campania.

Secondo una prima ricostruzione Diego era al volante della sua Smart quando questa notte, intorno alle due, è rimasto coinvolto in un terribile incidente con altre tre auto sull’Asse Mediano all’altezza di Caivano.

Per lui non c’è stato nulla da fare: Diego è morto praticamente sul colpo nonostante il perentorio arrivo dei soccorsi.

Diego, originario del rione Macello a Marcianise, abitava a Caturano: aveva una compagna e una bimba piccola.

Si sarebbe dovuto sposare a breve con la sua Assunta, ma un destino crudele glielo ha impedito.

Lavorava a Portico di Caserta.

 

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:445 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:810 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:760 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next