Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

10:10:37 CASERTA. Serata casertana per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il numero uno di Palazzo Santa Lucia, dopo aver partecipato al concerto del maestro Muti davanti alla Reggia è rimasto a cena in città.

In compagnia del presidente della Camera di commercio Tommaso De Simone, De Luca ha cenato nel noto ristorante Locanda Battisti di via Fratelli Pagano.

La sua presenza non è chiaramente passata inosservata e De Luca, da grande comunicatore qual è, non si è sottratto dal chiacchierare con clienti e proprietari del locale.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:445 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:810 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:760 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next