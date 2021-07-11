10:10:37 CASERTA. Serata casertana per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il numero uno di Palazzo Santa Lucia, dopo aver partecipato al concerto del maestro Muti davanti alla Reggia è rimasto a cena in città.

In compagnia del presidente della Camera di commercio Tommaso De Simone, De Luca ha cenato nel noto ristorante Locanda Battisti di via Fratelli Pagano.

La sua presenza non è chiaramente passata inosservata e De Luca, da grande comunicatore qual è, non si è sottratto dal chiacchierare con clienti e proprietari del locale.