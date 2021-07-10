Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

09:20:53 «La Regione Campania ha istituito un osservatorio sul wedding aperto alle associazioni di categoria per monitorare le attività del comparto e mettere in campo strategie di intervento immediate per rilanciare il mondo delle cerimonie.

L’osservatorio nasce come la volontà della Regione di affrontare la crisi del wedding nata dopo la pandemia che ha letteralmente fermato il mondo delle cerimonie intorno al quale in Campania ruotano migliaia di lavoratori.

Dai gestori di locali, al catering, passando a chi si occupa di allestimenti, bomboniere, abiti per cerimonia, artisti, truccatori, parrucchieri, fotografi: l’elenco delle professioni che ruotano intorno a questo mondo è lunghissimo.

La funzione dell’osservatorio sarà quella di mettere nelle condizioni tutti questi lavoratori di poter svolgere in sicurezza il proprio lavoro». Lo ha dichiarato il consigliere regionale Vincenzo Santangelo.

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:425 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:795 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:748 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next