09:20:53 «La Regione Campania ha istituito un osservatorio sul wedding aperto alle associazioni di categoria per monitorare le attività del comparto e mettere in campo strategie di intervento immediate per rilanciare il mondo delle cerimonie.
L’osservatorio nasce come la volontà della Regione di affrontare la crisi del wedding nata dopo la pandemia che ha letteralmente fermato il mondo delle cerimonie intorno al quale in Campania ruotano migliaia di lavoratori.
Dai gestori di locali, al catering, passando a chi si occupa di allestimenti, bomboniere, abiti per cerimonia, artisti, truccatori, parrucchieri, fotografi: l’elenco delle professioni che ruotano intorno a questo mondo è lunghissimo.
La funzione dell’osservatorio sarà quella di mettere nelle condizioni tutti questi lavoratori di poter svolgere in sicurezza il proprio lavoro». Lo ha dichiarato il consigliere regionale Vincenzo Santangelo.