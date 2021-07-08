14:38:27 Una bella notizia per Sant'Arpino: il tredicenne Vincenzo Buonomo, è stato convocato per i prossimi Campionati Italiani di Ciclismo Esordienti e Allievi che si correranno sabato 10 e domenica 11 luglio 2021 a Chianciano Terme in provincia di Siena.

La giovane promessa dello sport delle due ruote è inserita nella lista dei convocati diramata dal comitato ciclistico campano, presieduto da Giuseppe Cutolo.

Buonomo da circa due anni fa parte della Team Cesaro, società ciclistica dilettantistica con sede in Bellona, presieduta da Nicolina Del Villano, una brillante realtà del panorama ciclistico campano che anche in tempi di pandemia con non poche difficoltà, grazie alla passione e all’impegno di dirigenti, tecnici, atleti e soprattutto delle famiglie, ha raggiunto risultati davvero rilevanti.

Ricopre, infatti, i primi posti nella classifica nazionale per società esordienti grazie anche alla particolare attenzione con cui il direttore sportivo Aurelio Cesaro (che ricopre anche la carica di presidente provinciale) segue i ragazzi.

Non a caso dei posti riservati alla Campania per i campionati di Chianciano Terme, la gran parte provengono dalla Team Cesaro.

Questa in dettaglio la lista dei convocati (tutti tesserati Federazione Ciclistica Italiana):

Allievi: Saverio Russo, Matteo Leone. Esordienti 1° anno: Matrone Gennaro, Visciglio Ciro, Ragozzino Antimo. Esordienti 2° anno: Michele Pascarella, Giuseppe Sciarra, Vincenzo Buonomo, Luigi Pio Coppola. Rappresentanza Femminile Esordiente 1° Anno : Della Corte Katia

Una delegazione che parte con l'auspicio di essere tra i protagonisti sulla scena nazionale puntando diritta al tricolore.

Appuntamento per domani quando le giovani promesse del ciclismo si raduneranno a Bellona e accompagnate dal direttore sportivo Aurelio Cesaro e dai rappresentanti della Federciclismo Campania Arturo Cordato (responsabile tecnico regionale) e Salvatore Balestriere (Responsabile rapporti con le società) partiranno alla volta di Chianciano Terme.

Una competizione che già si annuncia fantastica ed emozionante per Vincenzo Buonomo che da appena due anni sta praticando il magico sport del ciclismo ed approdare ai campionati italiani in così poco tempo è davvero un risultato ragguardevole. Intanto anche in campo scolastico non intende tralasciare lo sport e i suoi valori non a caso da settembre frequenterà il primo anno del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo Jommelli di Aversa

Una splendida realtà orgogliosamente casertana. Un istituto scolastico, che ha un potenziale di crescita notevole, da cui provengono ragazzi con una straordinaria formazione intellettuale e fisica.