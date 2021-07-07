Banner-MutuaBccSpettacolo
20:07:10 Restano 272 i positivi in provincia di Caserta: lo riferisce il report dell’Asl che sottolinea come a fronte di 23 nuovi positivi ci siano stati 21 guariti.

Nell’elenco sono stati registrati anche due decessi non annotati nei giorni scorsi.

Avanti in maniera decisa la campagna vaccinale:  542723 le persone alle quali è stata somministrata la prima dose, mentre sale a 372734 il numero di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 28 casi seguito da Marcianise con 24 contagiati

20 i casi a Aversa,

17 i casi a Maddaloni,

15 i casi a Portico di Caserta,

14 i positivi a Castel Volturno,

13 i casi a Casapesenna, 

11 i casi a Macerata Campania,

8 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

7 i casi a Capodrise, San Nicola la Strada,

6 i casi a Capua, Succivo, Trentola Ducenta, Villa di Briano,

5 i contagiati a Cancello ed Arnone, Gricignano d’Aversa, Lusciano, Mondragone, Teverola,

4 i casi a Parete, Villa Literno,

3 i casi a Arienzo, Casagiove, Casaluce, Casapulla, Sessa Aurunca,

2 i casi a Carinaro, Casal di Principe, Castel di Sasso, Cesa, Francolise, Grazzanise, Orta di Atella, Recale, Roccamonfina, San Prisco, Santa Maria a Vico, Sant’Arpino,

1 caso a Carinola, Castel Morrone, Cellole, Curti, Frignano, Piedimonte Matese, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Tammaro, Valle di Maddaloni, Vitulazio.

Mariano Calazzo

