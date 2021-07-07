13:24:00 Si è tenuta ieri sera la cerimonia del passaggio di consegne del club Inner Wheel Capua Antica e Nova Caserta.

La Presidente uscente, Filomena Morace Bove, dopo due anni, ha lasciato il testimone a Rita Ianniello Sommo.

Nella cornice del ristorante Massa a Caserta, finalmente insieme dopo un anno di attività on line, le socie hanno potuto ringraziare la Presidente uscente per l'ottimo lavoro svolto in un momento storico niente affatto favorevole, ma che non ha fermato l'operato di Mena, che ha saputo egregiamente guidare tutte in numerose attività di service e formazione e informazione.

Il club ha quindi dato il benvenuto alla nuova Presidente, Rita, che ha presentato la sua idea di anno sociale improntato alla continuità e alla novità, applicando al meglio il motto della Presidente Internazionale Ebe Martines "Pink First" : la donna come obiettivo ma anche motore nella costituzione di un Mondo Migliore.

La cerimonia si è conclusa con gli scambi di rito e gli auguri per un anno sociale ricco di progetti realizzati.

Mena e Rita hanno omaggiato amiche e ospiti di un vasetto di marmellata sapientemente preparata da Casa Lorena, oggetto del nostro service “Le marmellate della Regina”.

Il passaggio di consegne è stato preceduto dalla donazione al Comune di Caserta di una Camelia che è stata piantata in piazza Vanvitelli.

In Italia, i primi esemplare della pianta arrivarono proprio a Caserta, nel 1760, presso il “Giardino inglese” della Reggia; si trattava di un dono, un pegno d’amore, dall’ammiraglio Nelson a lady Emma Hamilton, la moglie dell’ambasciatore inglese presso la corte dei Borbone di Napoli.

La Camelia è diventata così il simbolo di Caserta, ciò grazie anche all’Inner Wheel locale che ha contribuito al riconoscimento del fiore come emblema della città. Essa simboleggia la dignità della donna e esemplifica in maniera perfetta lo spirito innerino indicato dalla neo Presidente Rita per il cammino del club Capua Antica e Nova Caserta, cammino che si svolgerà coltivando l' amicizia e solidarietà di sempre