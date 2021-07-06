17:58:46 La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da "ondata di calore".

A partire dalle 8 di domani 7 luglio e fino alle 20 di venerdì 9 luglio si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi, soprattutto nella giornata di giovedì e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.

La Protezione civile raccomanda di non esporsi al sole e di non praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.