15:33:28 NAPOLI. “La telefonata del presidente Berlusconi a Catello Maresca sgombra il campo da ogni dubbio. Siamo pronti a sostenere il progetto Per Napoli con nostro simbolo”.

Lo afferma il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano commentando la notizia della telefonata del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al candidato sindaco di Napoli Catello Maresca, nella quale si è concordato che Forza Italia correrà a Napoli con il suo simbolo in appoggio al progetto “Per Napoli”, per affrontare la situazione di straordinaria emergenza nella quale si trova la città..

“Ringrazio il nostro presidente per l’opportuna iniziativa che oltre a rilanciare la nostra identità politica e a valorizzare la storia di un grande partito, esalta l’impegno di una vasta comunità che crede nel suo progetto democratico, liberale e riformista”, aggiunge de Siano.

“Attendiamo ora l’ufficialità dell’intera coalizione - conclude -ma, ribadiamo, siamo più che pronti”.