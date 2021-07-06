09:09:24 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Prosegue senza sosta la campagna di adesione al movimento politico Noi Campani in vista delle imminenti elezioni amministrative che si terranno nel comune di Santa Maria Capua Vetere.

La lista coordinata in Campania da Luigi Bosco e nella città del foro dall’assessore Francesco Petrella da tempo ha fatto la sua scelta proponendosi tra le principali forze politiche a sostegno dell’attuale sindaco Antonio Mirra. Ad appoggiare l’impegno della lista riconoscendosi nei valori, nelle idee e nelle scelte, l’avvocato penalista Giuseppe De Lucia.

Cinque anni dopo la tornata elettorale del 2016 si ripropone alla cittadinanza sammaritana confermando il suo supporto all’attuale primo cittadino: «Credo fortemente che l’attuale sindaco Mirra sia la persona giusta per proseguire sulla via già intrapresa negli ultimi cinque anni. E’ fondamentale, per il bene della città, che ci sia una continuità amministrativa per poter portare a termine le opere già avviate e solo rallentate a causa della pandemia».

De Lucia sente forte la necessità di mettersi in gioco per il bene della comunità a cui si sente profondamente legato:«Santa Maria Capua Vetere ha bisogno di un rilancio turistico-culturale, è necessario ripartire da qui. Rivitalizzare questo settore in considerazione delle enormi potenzialità. C’è poi da risolvere un fatto sociale che purtroppo abbraccia tutte le città del nostro Paese, quello della movida scostumata che spesso tracima in violenza. Si rende necessario per il futuro una sinergia ancora più forte tra il governo locale e le forze dell’ordine. Sono un papà e comprendo le preoccupazioni dei sammaritani quando la sera i propri figli sono in giro».

L’investitura di Giuseppe De Lucia a concorrere alle prossime amministrative arriva direttamente dal coordinatore regionale di Noi Campani, Luigi Bosco e da Francesco Petrella, capolista e coordinatore cittadino: «Ringrazio Luigi Bosco per la totale fiducia che ha riposto in me e sono molto grato a Francesco Petrella. Condivido in pieno le idee e i progetti futuri del movimento, per proseguire lungo un percorso già tracciato dall’attuale sindaco Mirra, certi che possa insieme a noi migliorare questa splendida città». Noi Campani prosegue la sua marcia di avvicinamento alle elezioni con un contatto diretto tra i candidati che compongono la lista, il dialogo costante con i cittadini e la guida seria ed esperta di Francesco Petrella.