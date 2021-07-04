14:12:14 CASERTA. Fine settimana di mobilitazione della Lega anche in provincia di Caserta sui Referendum sulla Giustizia promossi e lanciati da Matteo Salvini.

Castel Volturno, Mondragone, Cellole, Casapulla, San Prisco, Caserta, Frignano, Piana di Monte Verna, Aversa, Piedimonte Matese, Maddaloni e tante altre realtà della provincia di Caserta hanno visto protagonisti i tanti militanti della Lega che, nonostante il caldo insopportabile, sono scesi in piazza per la raccolta di firme finalizzata ai sei quesiti referendari sul delicatissimo tema della Giustizia.

Nella città di Caserta presenti anche il coordinatore regionale della Lega Valentino Grant, il capogruppo in regione Campania Giampiero Zinzi e il vice coordinatore provinciale con delega alle amministrative del capoluogo Pietro Falco.

"C'è solo da ringraziare sia i tanti militanti che i moltissimi cittadini delle diverse realtà della nostra provincia che, in un fine settimana estivo, hanno fatto il possibile per promuovere e sostenere la raccolta di firme sui referendum della Giustizia lanciati da Matteo Salvini. L'impegno della Lega proseguirà, senza sosta, anche nelle prossime settimane per assicurare, prima possibile, il raggiungimento dell'obiettivo".

In questo modo è intervenuto il coordinatore provinciale della ‘Lega Salvini Premier’ Salvatore Mastroianni.