Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

14:12:14 CASERTA. Fine settimana di mobilitazione della Lega anche in provincia di Caserta sui Referendum sulla Giustizia promossi e lanciati da Matteo Salvini. 

Castel Volturno, Mondragone,  Cellole, Casapulla, San Prisco, Caserta, Frignano, Piana di Monte Verna, Aversa, Piedimonte Matese, Maddaloni e tante altre realtà della provincia di Caserta hanno visto protagonisti i tanti militanti della Lega che, nonostante il caldo insopportabile, sono scesi in piazza per la raccolta di firme finalizzata ai sei quesiti referendari sul delicatissimo tema della Giustizia.

Nella città di Caserta presenti anche il coordinatore regionale della Lega Valentino Grant, il capogruppo in regione Campania Giampiero Zinzi e il vice coordinatore provinciale con delega alle amministrative del capoluogo Pietro Falco.

"C'è solo da ringraziare sia i tanti militanti che i moltissimi cittadini delle diverse realtà della nostra provincia che, in un fine settimana estivo, hanno fatto il possibile per promuovere e sostenere la raccolta di firme sui referendum della Giustizia lanciati da Matteo Salvini. L'impegno della Lega proseguirà,  senza sosta, anche nelle prossime settimane per assicurare, prima possibile, il raggiungimento dell'obiettivo".

In questo modo è intervenuto il coordinatore provinciale della ‘Lega Salvini Premier’ Salvatore Mastroianni.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:341 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:725 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:700 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next